Гавана, , 21:36 — REGNUM Нахождение Кубы в американском списке стран, поддерживающих терроризм, подтверждает, что администрация Джо Байдена ничем не отличается от администрации Дональда Трампа, заявил 21 декабря перуанский аналитик Альберто Адриансен. Его слова приводит кубинское информагентство Prensa Latina.

Флаги Кубы и США Day Donaldson

По мнению эксперта, проводимая Вашингтоном политика «является четким сигналом прогрессивным правительствам о том, что любая попытка сотрудничества с Кубой будет подвергнута цензурой со стороны США».

Дональд Трамп вернул Кубу в террористический список в январе 2021 года. Ранее его предшественник на посту главы Белого дома Барак Обама исключил страну из списка в рамках политики разрядки и нормализации отношений с Кубой после более чем полувековой экономической и финансовой блокады. Придя к власти, Трамп принял 243 меры по ужесточению блокады острова, но Байден, несмотря на публичные обещания об ее отмене, продолжил антикубинскую политику Трампа.

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