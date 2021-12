Нью-Йорк, США, , 21:25 — REGNUM Песня американской поп-певицы Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You третий год подряд возглавляет чарт синглов США в преддверии Рождества. Об этом 21 декабря сообщил портал NME.

Мэрайя Кэри Скриншот с YouTube

Культовая рождественская песня стала первой песней, которая трижды возглавляла чарт Billboard Hot 100 в США, при этом полностью пропадая из чарта между каждым годом. Песня впервые попала в Топ-10 рейтинга Hot 100 в декабре 2017 года, прежде чем заняла первое место в 2019 году и вернулась на него перед Рождеством в прошлом году. Песни Кэри находились на вершине чарта синглов Billboard Hot 100 в общей сложности 85 недель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый рождественский сингл Эда Ширана и Элтона Джона возглавил британские чарты спустя неделю после выхода.

