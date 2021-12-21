Белград, , 21:01 — REGNUM Полиция Косово 21 декабря провела операцию по аресту бывшего главы муниципалитета Штерпца Братислава Николича за злоупотребление служебными полномочиями и выдачу нелегальных разрешений на строительство.

Петар Петкович (сс) Гора ТВ

Как сообщает албанское новостное агентство Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Николич занимал пост главы муниципалитета с 2009 года по ноябрь 2021 г. и являлся сторонником «Сербского списка» — политической организации косовских сербов. До 2013 года он был сторонником Независимой сербской либеральной партии.

Глава канцелярии по Косово и Метохии в составе правительства Сербии Петар Петкович назвал арест Николича «грубой попыткой запугивания сербского населения Косово и новым актом террора со стороны премьер-министра Альбина Курти«.

Читайте ранее в этом сюжете: Курти: в США думают о Косово больше, чем кажется

Читайте развитие сюжета: ЕС ожидает, что Приштина разрешит сербским чиновникам въезд в Косово