Москва, , 20:54 — REGNUM Певец Григорий Лепс высказался относительно развода с Анной Шаплыковой. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 21 декабря.

Григорий Лепс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше», — подписал свои фотографии Лепс. Подписчики артиста предложили ему бросить курить, а также активно заняться творчеством после развода.

«Бросать курить, например», — пишет gio_r_gio 80

«А теперь мочить хиты», — предлагает danya.hollywood.

«Вы творческий человек, у вас много дел, уйти в работу с головой. Когда одна дверь закрывается, открывается другая!» — считает liudmila3775.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2021 года Григорий Лепс официально развёлся с Анной Шаплыковой. Они прожили в браке чуть более 20 лет.

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