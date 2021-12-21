Москва, 21 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Певец Григорий Лепс высказался относительно развода с Анной Шаплыковой. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Григорий Лепс

«Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше», — подписал свои фотографии Лепс. Подписчики артиста предложили ему бросить курить, а также активно заняться творчеством после развода.

«Бросать курить, например», — пишет gio_r_gio 80

«А теперь мочить хиты», — предлагает danya.hollywood.

«Вы творческий человек, у вас много дел, уйти в работу с головой. Когда одна дверь закрывается, открывается другая!» — считает liudmila3775.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2021 года Григорий Лепс официально развёлся с Анной Шаплыковой. Они прожили в браке чуть более 20 лет.