Рим, , 20:53 — REGNUM По данным на вечер вторника, 21 декабря, в Италии умерли 135 931 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 153 (днем ранее — на 137), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Это самый высокий показатель за последние полгода.

Число подтвержденных носителей выросло на 30 798 (днем ранее — на 16 213), что является самым высоким показателем более чем за год.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 436 143 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 384 144 человека (на 14 441 больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 46,11 миллиона человек (более 76,5% населения страны).