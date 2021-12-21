Рим, 21 декабря, 2021, 20:53 — ИА Регнум. По данным навечер вторника, 21 декабря, в Италии умерли135 931человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на153(днем ранее — на137), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Это самый высокий показатель за последние полгода.

Число подтвержденных носителей выросло на30 798(днем ранее — на16 213), что является самым высоким показателем более чем за год.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 436 143 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены384 144человека (на14 441больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 46,11 миллионачеловек (более 76,5% населениястраны).