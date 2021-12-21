Цхинвал, , 20:52 — REGNUM Двое из пяти российских военных, попавших под снежную лавину у Рокского тоннеля на Транскавказской магистрали, доставлены в Цхинвал, им оказывают медицинскую помощь, местонахождение третьего военнослужащего установлено, еще двоих продолжают искать, сообщает 21 декабря «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС республики Азамата Чочиева.

Лавина

«Двоих российских военных удалось извлечь из-под лавин. Они живы и направлены в республиканскую больницу. Еще одного нашли, он выходит на связь со спасателями. Работы по поиску еще двоих продолжаются», — цитирует агенство главу ведомства.

По словам Чочиева, поиски военнослужащих прерваны не будут даже после наступления темноты.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря временное сооружение с пятью российскими военными, охранявшими вход в Рокский тоннель, попало под сход снежной лавины.

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