Цхинвал, 21 декабря 2021, 20:52 — REGNUM Двое из пяти российских военных, попавших под снежную лавину у Рокского тоннеля на Транскавказской магистрали, доставлены в Цхинвал, им оказывают медицинскую помощь, местонахождение третьего военнослужащего установлено, еще двоих продолжают искать, сообщает 21 декабря «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС республики Азамата Чочиева.

Лавина
Лавина

«Двоих российских военных удалось извлечь из-под лавин. Они живы и направлены в республиканскую больницу. Еще одного нашли, он выходит на связь со спасателями. Работы по поиску еще двоих продолжаются», — цитирует агенство главу ведомства.

По словам Чочиева, поиски военнослужащих прерваны не будут даже после наступления темноты.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря временное сооружение с пятью российскими военными, охранявшими вход в Рокский тоннель, попало под сход снежной лавины.

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