София, 21 декабря, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Правительство Болгарии введет систему выделения льгот представителям среднего и крупного бизнеса на оплату счетов за электроэнергию. Об этом 21 декабря сообщает Радио Болгария.

Loadmaster (David R. Tribble) Счетчики электроэнергии

По официальным данным, компании, в чьих соответствующих договорах с местными РЭС базовая цена зафиксирована на уровне 185 левов (€90) за мегаватт-час, смогут рассчитывать на компенсацию разницы между прогнозируемой и биржевой ценой на электричество в размере 75%.

Как заявил в Софии министр энергетики Болгарии Александр Николов, средства будут начисляться за декабрь нынешнего года, а также за первые три месяца 2022 года.

Нововведение должно быть одобрено представителями Европейской комиссии, выдающей разрешение на использование бюджетных средств Болгарии как члена ЕС. Ранее новое правительство Болгарии пообещало рассмотреть вопрос о льготах на электроэнергию для бытовых потребителей.