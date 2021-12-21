Скопье, 21 декабря, 2021, 20:47 — ИА Регнум. В Северной Македонии 21 декабря в результате обследования 3543 образцов выявили 335 новых носителей коронавируса, 515 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 13 пациентов с COVID-19.

Prince Roy Луга над Скопье, Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 221 744 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7838, 208 724 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5377.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.