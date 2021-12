Сеул, , 21:20 — REGNUM Стриминговый сервис Spotify в своих социальных сетях 21 декабря объявил десятку лучших песен в жанре k-pop, которые вышли в 2021 году.

Музыка (сс) Eric Nopanen

По мнению сервиса, лучшей k-pop песней в этом году стала Next Level в исполнении группы aespa. В первой тройке также разместились In the morning от ITZY и After School в авторстве Weekly. Пятерку дополнили Twice с песней Alcohol-Free и NCT Dream c Hot Sauce. Самый успешный k-pop коллектив в мире BTS расположился в этом рейтинге только на шестом месте с песней Butter, которая вышла в мае.

https://twitter.com/Spotify/status/1472972280414281728

Ранее группа aespa выпустила ремейк песни Dreams Come True от южнокорейской герл-группы S.E.S., образованной в 1997 году.

