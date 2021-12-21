Тирана, 21 декабря 2021, 21:54 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 21 декабря выступил с совместной пресс-конференцией с премьер-министром Албании Эди Рамой и уходящим в отставку премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что подписанные в Тиране соглашения позволят македонским и сербским туристам беспрепятственно посещать албанские пляжи и в целом будут способствовать развитию туризма.
Напомним, в Тиране 21 декабря состоялся саммит Open Balkan, было подписано пять соглашений.
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