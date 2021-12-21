Тирана, 21 декабря, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 21 декабря выступил с совместной пресс-конференцией с премьер-министром Албании Эди Рамой и уходящим в отставку премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Парк «Дружба»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что подписанные в Тиране соглашения позволят македонским и сербским туристам беспрепятственно посещать албанские пляжи и в целом будут способствовать развитию туризма.

Александр Вучич «Мы должны сосредоточиться на будущем… От лица сербских граждан я хотел бы выразить свою благодарность и призвать вас считать Сербию своим домом, и мы должны чувствовать себя также в Тиране и в Скопье. Отменить сначала нетарифные, а затем и тарифные барьеры».

Напомним, в Тиране 21 декабря состоялся саммит Open Balkan, было подписано пять соглашений.