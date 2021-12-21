Ярославль, 21 декабря, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» объявил о подписании контрактов с двумя хоккеистами из Канады — защитником Брэндоном Гормли и форвардом Брэндоном Козуном. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети ярославского клуба.

ХК «Локомотив» Брэндон Козун

29-летний Брэндон Гормли переходит в Ярославль из рижского «Динамо». Взамен клуб из Латвии получит денежную компенсацию. В этом сезоне КХЛ защитник провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 10 результативных передач при показателе полезности — 10. Гормли выступал за сборную Канады на «Кубке Первого канала-2021» и забил две шайбы в ворота сборных России и Швеции.

ХК «Локомотив» Брэндон Гормли

Также ярославский «Локомотив» объявил о возвращении канадского форварда Брэндона Козуна. Этот 31-летний нападающий уже выступал в Ярославле с 2016 по 2019 годы, также в КХЛ он играл за финский «Йокерит» и белорусское «Динамо». Нынешний сезон игрок начал в Швейцарии. Контракт с Козуном действует до конца сезона 2021−2022 годов.