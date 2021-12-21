Бухарест, 21 декабря, 2021, 20:37 — ИА Регнум. На территории Румынии зарегистрирован очередной случай заболевания штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 21 декабря сообщает румынский телевизионный канал Digi24. Заболевшая вернулась из Демократической Республики Конго и была привита от COVID-19.

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Согласно официальной информации, речь идет о 39-летней жительнице уезда Бихор (Трансильвания), недавно вернувшейся из ДР Конго. При этом ранее женщина прошла полный курс прививок и имеет на руках «зеленый сертификат».

В настоящее время пациентка находится на изоляции дома. Состояние ее здоровья удовлетворительное и опасений врачам не внушает.

Таким образом, число румын, заразившихся штаммом «Омикрон», достигло 16 человек. Все они находятся под наблюдением медиков.