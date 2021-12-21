Лос-Анджелес, США, , 20:34 — REGNUM Актриса Сара Джессика Паркер высказалась относительно обвинений в адрес её коллеги по сериалу «Секс в большом городе» Криса Нота. Артистка опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 21 декабря.

Сара Джессика Паркер Bjoertvedt

«Мы глубоко опечалены новостью о том, что против Криса Нота выдвинули обвинения», — написала Паркер. «Мы поддерживаем женщин, которые вышли и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это должно быть очень сложно, и благодарим их за это», — высказала свою позицию актриса.

Добавим, что пост с этим текстом опубликовали и другие коллеги Нота. Среди них — Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

ИА REGNUM напоминает, что две женщины по отдельности обвинили Криса Нота в изнасилованиях. По их словам, инциденты произошли с разницей в 11 лет — в 2004 и 2015 годах.

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