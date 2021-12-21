Вашингтон, , 20:33 — REGNUM На сегодняшний день США не в состоянии должным образом конкурировать с другими великими державами, в частности с Россией и Китаем, сообщает 21 декабря американское издание Foreign Policy.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В статье военного эксперта Брента Сэдлера, опубликованной изданием, указано, что Вашингтону грозит поражение в «серой зоне» Восточной Европы.

«Вашингтон не сможет соперничать с Москвой и Пекином в «серой зоне» не из-за устаревших вооруженных сил, неудачных стратегий или просчётов разведслужб. США проигрывают, потому что не организованы должным образом для современной конкуренции с великими державами», — считает Сэдлер.

По его мнению, однополярный мир, возглавляемый США, существовавший после разрушения СССР в 1991 году, «умер». С тех пор экономика США, армия и инструменты мягкой силы ослабли.

Существующая на данный момент ситуация, отмечает Сэдлер, требует фундаментально пересмотреть стратегии национальной безопасности США, чтобы устранить все «угрозы», исходящие от России и Китая.

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