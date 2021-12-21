Москва, , 20:29 — REGNUM Главный санитарный врач России Анна Попова назвала два субъекта Северо-Кавказского федерального округа в числе регионов, где растет заболеваемость COVID-19. Так, среди шести неблагополучных в этом плане субъектов РФ оказались Ставропольский край и Дагестан. Эта информация прозвучала 21 декабря в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Продолжается рост заболеваемости в шести субъектах. Это Курская, Смоленская, Мурманская области, Ставропольский край, Республика Дагестан, Нижегородская область», — заявила Анна Попова.

По данным федерального оперативного штаба на 21 декабря, в Ставропольском крае зафиксирован с начала пандемии 122 441 заразившийся коронавирусом. В последние дни число заболевших в сутки составляет около 450−460 человек.

В Дагестане носителями коронавируса стали всего 64 625 человек. Заболеваемость в последние недели составляет около 150 человек в сутки.