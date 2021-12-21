Мехико, 21 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Группа из 114 мигрантов из Кубы и Венесуэлы была задержана 20 декабря на юге Мексики. Об этом сообщает новостное агентство DW со ссылкой на заявление местных властей.

Unabrevehistoria.com Граница Мексики и США

Отмечается, что взрослые были доставлены в миграционный штаб и разлучены с детьми, которые были взяты под опеку Национальной системой целостного развития семей Мексики.

Мексика является важным транспортным коридором для латиноамериканских мигрантов, ищущих убежища в США. В период с января по сентябрь 2021 года в стране было выявлено более 190 тысяч нелегальных мигрантов, что в три раза превышает показатель 2020 года. Около 74 тысяч человек было депортировано.