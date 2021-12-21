Тверь, 21 декабря, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Месячник по контролю за соблюдением жителями Тверской области масочного режима в общественном транспорте, стартовавший 21 октября, продлён до февраля 2022 года. О решении было объявлено 21 декабря на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области На заседании оперштаба

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Данная мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции и повышение защищенности пассажиров общественного транспорта.

Также участники заседания обсудили вопросы исполнения организациями и предприятиями региона постановления главного санитарного врача о вакцинации 80% сотрудников. Данное требование распространяется на работников организаций, занимающихся культурными, выставочными, просветительскими, досуговыми, развлекательными, зрелищными и иными мероприятиями, а также компаний, предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан. Кроме того, обязательная вакцинация против коронавируса введена для коллективов организаций с численностью работников более 100 человек.

В целях контроля исполнения постановления сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят рейды. На данный момент проведено около 530 контрольных мероприятий, в отношении нарушителей выписано 40 протоколов. Организациям, где привито менее 80% от общего числа сотрудников, грозят штрафные санкции.

В общей сложности на данный момент с начала вакцинации в Тверской области от коронавируса привились 594 073 человека. В регионе действует 123 вакцинальных пункта, в том числе 57 работают стационарно в медицинских учреждениях и торговых центрах. Продолжают работу мобильные вакцинальные бригады. Пациентов с симптомами заболевания принимают Центры амбулаторной помощи — в Верхневолжье действует 12 ЦАПов.