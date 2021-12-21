Киев, , 20:24 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин «не бог, чтобы верить в него» или не верить, сообщает 21 декабря «Страна.ua».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Когда журналисты спросили украинского лидера, верит ли он в возможность и целесообразность очных переговоров с российским лидером, Зеленский ответил:

«Президент Российской Федерации для меня не Бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, что мы должны делать всё для того, чтобы строить разные форматы встреч».

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