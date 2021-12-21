21 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили информацию о том, что американский президент поручил руководству по национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение России на Украину.

Артур Савин, , 21:09 — REGNUM Материал американского телеканала CNN со ссылкой на собственный источник, согласно которому президент США Джозеф Байден поручил руководству по национальной безопасности использовать все возможные инструменты в течение ближайших четырёх недель, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение России на Украину, стал поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 21 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

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»Я приказываю Байдену отказаться от вторжения на Марс через две недели. Для того, чтобы не допустить захвата Марса американцами, я заранее наложу на США свои собственные жёсткие санкции», — шутит Александр А.

Джо Байден (сс)marcn

Многие пользователи тут же начали догадываться о том, что Соединённые Штаты намереваются ввести против России дополнительные санкционные меры за якобы стремление Москвы вторгнуться в пределы Украины.

«То есть они сделают упредительные санкции? Так надо заранее наложить санкции на ЕС и США, чтобы предотвратить рождения Гитлеров с Наполеонами и предотвратить геноцид индейцев, как и оккупацию Мексики!» — предлагает Сергей Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Америке начали подозревать, что Россия не собирается нападать на Украину, поэтому они собираются ввести против РФ санкции вне зависимости о того, какое решение примет Москва.

«Чего и требовалось доказать. Соединённым Штатам совершенно наплевать на то, нападёт ли Россия на Украину либо же, наоборот, всё закончится миром. Им важно вводить против Российской Федерации санкции, чтобы таким образом убеждать своё население в необходимости борьбы с внешними угрозами. Кроме того, им позарез нужно вытолкнуть Россию с газового рынка Европы», — отмечает Михаил С.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Соединённые Штаты намереваются выставить себя победителями, несмотря на то, что никакая война так и не случится.

«Придумать историю о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, потом пригрозить России, чтобы та этого не делала, и предотвратить в итоге псевдонападение. В результате, несмотря на то, что Россия и не думала нападать, США, красиво разыграв спектакль, выходят героем», — пишет Константин Р.

Ряд пользователей указывает на то, что такой пропагандистский ход сможет оказать впечатление только на крайне наивных американских граждан.

«Забавный дедушка. Прекрасно зная, что никакого вторжения не будет, потрясти где-нибудь в Польше американскими мощами в виде передислокации какого-нибудь батальона, который уже и так находился в Польше. А потом, в январе, когда «вторжения» не случится, объявить это эпической перемогой американского режима. Простенько и наивно», — считает Артём Л.

Солдаты США в Польше Army.mil

Нашлись и те, кто предполагает, что ситуация может оказаться не столь однозначной, и кто знает, что в данную минуту готовит Кремль.

«А если США не выполнят через четыре недели требования России по вопросу безопасности, в результате чего Российская Федерация разместит ракетные установки с ядерными боеголовками на границах с ЕС и США? Картина маслом. Американские холопы типа Украины не интересуют никого в данной ситуации. Просто сверхдержавы делят сферы влияния», — указывает Владимир М.

Напомним, 20 декабря американский телеканал CNN опубликовал материал со ссылкой на собственный источник, согласно которому президент США Джозеф Байден поручил руководству по национальной безопасности использовать все возможные инструменты в течение ближайших четырёх недель, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение России на Украину.