Ростов-на-Дону, 21 декабря 2021, 20:20 — REGNUM В Ростовской области удалось локализовать крупный пожар, который вспыхнул на складе с автомобильными покрышками. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.
«В 20:06 мск объявлена локализация на площади 2500 кв. метров», — уточнили в ведомстве.
Группировка сил и средств была увеличена до 82 человек и 24 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
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