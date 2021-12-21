Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2021, 20:20 — ИА Регнум. В Ростовской области удалось локализовать крупный пожар, который вспыхнул на складе с автомобильными покрышками. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

40.мвд.рф/ Горящая покрышка

«В 20:06 мск объявлена локализация на площади 2500 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

Группировка сил и средств была увеличена до 82 человек и 24 единиц техники. О пострадавших не сообщается.