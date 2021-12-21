Каракас, 21 декабря, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Аппарат омбудсмена Венесуэлы продлил соглашение с Управлением ООН по делам беженцев на 2022 год. Об этом сообщает 21 декабря латиноамериканское информагентство infobae.

12019 Житель Венесуэлы

На основе соглашения был разработан план, включающий обучение международному праву сотрудников государственных учреждений, иммиграционных служб и органов безопасности. План также предусматривает ведение просветительской правовой деятельности, в первую очередь в приграничных районах.

По прогнозам межведомственной координационной платформы для беженцев Венесуэлы, количество венесуэльских мигрантов в странах Латинской Америки в 2022 году увеличится до 8,9 миллиона человек.