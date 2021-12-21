Тирана, 21 декабря, 2021, 20:21 — ИА Регнум. У Белграда и Приштины разные взгляды на будущее Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 21 декабря в Тиране во время пресс-конференции по итогам встречи с премьерами Албании и Северной Македонии Эди Рамой и Зораном Заевым в рамках инициативы Open Balkan.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По словам Вучича, Приштина верит, что Косово — это независимое государство, в то время как Белград в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН считает Косово частью Сербии.

«Но мы должны вести переговоры об этом на Брюссельской платформе. Я уверен, что при наличии доброй воли мы можем найти компромиссное решение», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что президент Вучич настаивает на компромиссном решении косовского вопроса. По его мнению, нельзя допустить, чтобы одна сторона «получила все, а другая ничего».