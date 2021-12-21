Тюмень, 21 декабря, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Жители Тюменской области жалуются на приложение «Телемед72». Тюменцы отмечают его бесполезность — невозможно записаться к врачу. Об этом они сообщили на прямую линию губернатору Тюменской области на прямую линию, которая состоялась 21 декабря.

Электронная запись к врачу

«Обращаюсь к коллегам из департамента здравоохранения и департамента информатизации должны думать не только том, чтобы процесс цифровизации был удобен для медработников. Мы должны оценивать нашу работу с точки зрения удобства для пациентов, наших земляков. Если система не до конца работает, значит, мы как администраторы этого процесса недоработали. Ответственные лица должны следить за тем, чтобы сервисы работали отлично», — заявил тюменский губернатор.

Отметим, что мобильное приложение «Телемед72» создано в 2020 году. Оно заменило прежнее приложение «Медицина 72». По информации РБК, на оба эти приложения были затрачены 10 млн рублей.