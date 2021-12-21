Тверь, 21 декабря, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Около 920 тыс. услуг оказано гражданам в филиалах многофункциональных центров Тверской области в 2021 году. Вопрос развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тверской области обсуждался 21 декабря на заседании правительства области под председательством губернатора Игоря Рудени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служб регправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области На заседании правительства Тверской области

«Создание во всех муниципалитетах современной системы филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу «одного окна», — это важная часть деятельности по повышению качества жизни граждан в Тверской области. Сегодня МФЦ — это наш ключевой ресурс по предоставлению государственных и муниципальных услуг», — подчеркнул Игорь Руденя.

В качестве приоритетных направлений развития сети МФЦ в Тверской области названы развитие информационных технологий, в частности, электронного документооборота между центрами и органами госвласти, активизация использования услуг в сферах сельского и лесного хозяйств, природных ресурсов.

Количество филиалов МФЦ в регионе в этом году выросло до 45 — это второй показатель среди регионов Центрального федерального округа. Новые филиалы созданы в Белом, Молоково, Красном Холме, Сонково, Лесном, Пено и Фирово, ещё два дополнительных появились в Вышнем Волочке и Торжке. В том числе открытие трёх новых филиалов в Пено, Торжке и Сонково, а также переезд в отремонтированные здания МФЦ в Торопце и Кимрах состоится до конца года.

В 2022 году планируется переезд в новые здания филиалов МФЦ в Осташкове и Спирово, открытие дополнительного филиала в Ржеве и капремонт в Завидовском, размещение филиала на территории комплекса «Россия — Моя история», где будет открыто три окна обслуживания. В 2023 году планируется открытие новых центров в Конаково, Заволжском районе Твери, капремонт и переезд филиала в Максатихе.

Постоянно растёт количество услуг, оказываемых в многофункциональных центрах региона. Только в 2021 году рост по отношению к 2020 году составил 25%. Перечень пополнился 46 новыми услугами. Так, в этом году в филиалах МФЦ началась выдача бумажных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, водительских удостоверений, заявок на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования. У жителей областного центра и семи крупных городов появилась возможность получить услуги, представляемые ЗАГСом. С января 2022 года они будут доступны во всех филиалах МФЦ Верхневолжья. Также с октября в Твери и Калининском районе по инициативе Игоря Рудени реализуется пилотный проект по обслуживанию клиентов МФЦ на дому.

В 2021 году в филиалах МЦФ Тверской области в общей сложности было оказано около 920 тыс. услуг. Среди самых популярных услуг у граждан — постановка на кадастровый учет, регистрационный учет граждан РФ, предоставление сведений из единого реестра недвижимости, выдача субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ, выдача и замена паспорта гражданина России и прочие.

Во всех филиалах МФЦ в период пандемии коронавируса соблюдаются меры безопасности — установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха, проводится ежедневный контроль за состоянием здоровья сотрудников. Около 86% всех работников МФЦ прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.