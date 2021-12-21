Екатеринбург, , 20:04 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура завершила проверку по факту причинения воспитаннику детского сада №55 телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура

Ysia.ru

Инцидент произошёл 15 октября. ребёнок получил гематому шеи и чуть не задохнулся. Это произошло в момент, когда воспитательница отсутствовала в группе. Один из детей надел верёвку на шею другого и стал тянуть.

Воспитательницу в итоге перевели на должность младшего воспитателя. Детсад оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение права на образование. Кроме того, в интересах ребёнка прокуратура направила в Ленинский райсуд Екатеринбурга иск к детсаду о возмещении вреда. Заявление сейчас находится в производстве суда.