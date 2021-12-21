Цхинвал, , 20:02 — REGNUM Российские военные, попавшие под снежную лавину в Южной Осетии, охраняли Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали, сообщает 21 декабря ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаза Бестауты.

Рокский тоннель, соединяющий Россию и Южную Осетию Skmost.ru

По его словам, лавиной накрыло кабинку военных, которой они пользовались при несении службы в тоннеле.

«Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной. О погибших речи нет, нескольких достали живыми», — сказал замглавы МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря возле Рокского тоннеля под снежную лавину попали пятеро российских военных.

На данный момент известно, что троим уже оказана помощь, ещё двоих ищут спасатели.

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