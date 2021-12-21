Тирана, 21 декабря, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Компромиссное решение по Косово можно найти только при наличии доброй воли. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 21 декабря в Тиране во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министрами Албании и Северной Македонии Эди Рамой и Зораном Заевым в рамках инициативы Open Balkan.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

Если этой доброй воли нет, тогда лучше сохранять мир и не провоцировать друг друга заявлениями о мести, рассказал Вучич в ответ на вопрос корреспондента косовского телеканала «Клян» о том, планирует ли он извиниться за военные преступления, совершенные в Косово и Метохии.

Вучич добавил, что «военные преступления совершали обе стороны».

«В этом нет сомнений. Я всегда был против всех военных преступников, и я считаю, что эти люди должны ответить перед законом. Но говорить только об одной нации или требовать, чтобы ее представитель извинился перед другой — это возможно только в том случае, если преступления совершались только на одной стороне. Но здесь не тот случай. Когда вы говорите, что сербы совершали преступления, я могу привести десятки преступлений, которые совершила так называемая «Армия освобождения Косово» против сербских мирных жителей», — рассказал Вучич.

Напомним, что Приштина в рамках Брюссельских переговоров о «нормализации отношений» с Белградом настаивает на выяснении судьбы лиц, пропавших без вести во время конфликта конца 1990-х годов.