Тирана, 21 декабря 2021, 20:38 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 21 декабря призвал Косово присоединиться к сотрудничеству в рамках проекта Open Balkan в ходе пресс-конференции в Тиране.

Александр Вучич
Александр Вучич
Mc.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что различные точки зрения на проблему Косово не должны препятствовать экономическому сотрудничеству. Политик подчеркнул, что инициатива позволит албанцам и сербам перемещаться по региону без границ.

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Напомним, Сербия не признает независимость Косово, что является причиной резко негативного отношения албанских политиков к предложениям о сотрудничестве в рамках Open Balkan.

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