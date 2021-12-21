Тирана, 21 декабря, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 21 декабря призвал Косово присоединиться к сотрудничеству в рамках проекта Open Balkan в ходе пресс-конференции в Тиране.

Mc.rs Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что различные точки зрения на проблему Косово не должны препятствовать экономическому сотрудничеству. Политик подчеркнул, что инициатива позволит албанцам и сербам перемещаться по региону без границ.

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Напомним, Сербия не признает независимость Косово, что является причиной резко негативного отношения албанских политиков к предложениям о сотрудничестве в рамках Open Balkan.