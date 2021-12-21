Минск, , 19:55 — REGNUM «Он истинный человек, который сплачивает народы», — так охарактеризовал 21 декабря Александр Лукашенко Героя России — российского лётчика-космонавта Олега Новицкого, вручая ему белорусский орден Дружбы народов.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Церемония прошла в президентском дворце, где Лукашенко живёт и проводит церемонии. Новицкий прибыл во дворец с семьёй. Руководитель постсоветской республики поблагодарил его за «сына» и вручил букет.

Как сообщает официальное госинформагентство БелТА, Лукашенко фривольно высказался о коллегах российского лётчика-космонавта из США, сказав: «Я намекал на то, чтобы не только своих родных, близких, но если тебе эти америкосы нужны будут — пожалуйста, мы готовы. Если нужно будет, приходи и с ними, мы их перевоспитаем быстро».

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