Челябинск, 21 декабря, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Дума Челябинска утвердила бюджет города на 2022 год и на плановые 2023 и 2024 годы. Заседание представительного местного органа состоялось 21 декабря.

Бюджет

Размер доходов в 2022 году определён на уровне 42 794,9 млн рублей. В эту сумму входят как налоговые и неналоговые доходы, атак и межбюджетные трансферты. Объём расходов запланирован в размере 43 579,1 млн рублей. А дефицит определён на отметке 784,2 млн рублей.

77,2% всех расходов предполагается направить на социальную сферу. Это более 33,6 млрд рублей.