Рига, 21 декабря 2021, 19:53 — REGNUM В понедельник, 20 декабря, пограничники предотвратили 51 попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Об этом сообщило местное информагентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную пограничную охрану.
Подчеркивается, что все лица были отправлены обратно, за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.
В понедельник, 13 декабря, пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, 14 декабря — 83 попытки, 15 декабря — 69, 16 декабря — 60. В пятницу, 17 декабря, в Латвию не смогли незаконно проникнуть 52 человека, в субботу — 70 человек, а в воскресенье — 45.
С момента введения чрезвычайного положения в приграничных районах страны 10 августа 2021 года предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3 405 лицами.
Границу было позволено пересечь 93 лицам по гуманитарным соображениям, а всего задержаны с начала 2021 года 445 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.