Рига, 21 декабря, 2021, 19:53 — ИА Регнум. В понедельник, 20 декабря, пограничники предотвратили 51 попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Об этом сообщило местное информагентство ЛЕТА со ссылкой на Государственную пограничную охрану.

Граница

Подчеркивается, что все лица были отправлены обратно, за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

В понедельник, 13 декабря, пограничники предотвратили 56 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, 14 декабря — 83 попытки, 15 декабря — 69, 16 декабря — 60. В пятницу, 17 декабря, в Латвию не смогли незаконно проникнуть 52 человека, в субботу — 70 человек, а в воскресенье — 45.

С момента введения чрезвычайного положения в приграничных районах страны 10 августа 2021 года предотвращено незаконное пересечение государственной границы 3 405 лицами.

Границу было позволено пересечь 93 лицам по гуманитарным соображениям, а всего задержаны с начала 2021 года 445 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.