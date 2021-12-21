п. Александровка , , 19:54 — REGNUM Миномётный обстрел района посёлка Александровка в ДНР осуществили ВСУ, сообщает 21 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Обстрел украинские боевики начали в 13:00 мск из населённого пункта Марьинка. По ДНР они выпустили 20 мин калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 декабря, ВСУ обстреляли район Горловки в ДНР.

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