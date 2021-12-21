Приштина, Сербия, 21 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 21 декабря провел встречу с послом Японии в Австрии и послом-нерезидентом Японии в Косово Мицутани Акирой.

U.S. Department of State Фумио Кисида

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик поблагодарил Токио за открытие посольства в Приштине, которое, по его словам, повлияло на углубление межгосударственного сотрудничества.

Курти заявил о намерении Косово присоединиться к OSAKA EXPO 2025 и призвал японских инвесторов расширять присутствие на косовском рынке.

Японский посол передал Курти письмо от Фумио Кисиды, нового премьер-министра Японии.