Москва, 21 декабря, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В России пройдёт первая международная биеннале «Искусство будущего/Art for the future», организованная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мероприятия.

Пресс-служба София Креспо. Нейрозоопарк «Искусство будущего/Art for the future»

Биеннале представит художественные проекты, созданные на основе новейших технологий (нейросети, робототехники, 3D-анимации, виртуальной и дополненной реальности). Всего в выставке примут участие 60 произведений, 23 из которых от иностранных авторов.

Добавим, что биеннале откроется 21 декабря 2021 года в Москве в Мультимедиа Арт Музее. После чего произведения фестиваля «будут путешествовать по российским регионам» в течение всего 2022 года.