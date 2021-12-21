Минск, 21 декабря, 2021, 19:52 — ИА Регнум. «Вы тремя пальцами и для области отщипните, как в народе говорят. Я буду только это поддерживать», — напутствовал 21 декабря Александр Лукашенко нового председателя исполкома Гомельской области Ивана Крупко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко напомнил, что Крупко занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия. Тем не менее, помогать ему будет зампред правительства Юрий Назаров, который является уполномоченным представителем президента в Гомельской области.

«Чтобы сельское хозяйство там дышало», — уточнил Лукашенко. Помогать новому начальнику области будут и другие должностные лица, ответственные за подготовку к февральскому конституционному референдуму.

«Все-таки мозырский завод и Жлобин (Мозырский НПЗ и БМЗ. — Прим. президентской пресс-службы) — тысячные коллективы. Да возьмите Гомель — там же завод на заводе. «Гомсельмаш». На севере — Речица. На юге — мы договорились с Ляховым (руководитель «Белоруснефти» Александр Ляхов. — Прим. президентской пресс-службы) — очень придется Вам с ним много работать, — сказал Лукашенко. — Он старые скважины начинает реанимировать. Я даже не знал. Они затампонированы, закрыты. Он мне показывал: он вскрывает их и при нынешних технологиях нефть получает».

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