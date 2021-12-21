Минск, 21 декабря, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Александр Лукашенко назначил Ивана Крупко председателя исполкома Гомельской области, поставив перед ним задачу «наконец-то толково выстроить севообороты» и не делать упор лишь на одной кукурузе. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Пробовать надо что-то там возделывать, начиная от фруктов, садов, овощей и заканчивая этой кукурузой», — дал ценное указание Лукашенко, сам в прошлом председатель совхоза.

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«Надо накормить скот, с падежом разобраться, с воровством, которое там есть. Это я завтра при Вас там скажу активу. Мы подключим и правоохранительные органы», — сообщил Лукашенко.

Отметим, под «активом» Лукашенко в нынешнее время понимает не комсомольский актив времён своей молодости, а бюрократов и силовиков. На 22 декабря запланировано выступление Лукашенко перед ними с представлением Крупко в статусе председателя облисполкома.

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«Надо навести порядок в области, определиться с севооборотами, подключить промышленность, города к подъему сельского хозяйства. Это будет Ваша задача. И если уже приняли решение, то до трех не надо разговаривать. Сейчас время такое — военное. Чтобы мы поменьше какой-то волокитой, бюрократизмом занимались», — подчеркнул руководитель постсоветской республики.

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