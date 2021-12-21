Рига, , 19:47 — REGNUM Сотрудники Госполиции Латвии задержали четверых граждан страны, которые связаны с базирующейся за пределами Евросоюза группировкой телефонных мошенников. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv со ссылкой на пресс-службу госучреждения.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

«Латвийская ячейка», как сообщает полиция, занималась легализацией преступно нажитых благодаря телефонному мошенничеству финансовых средств. Двое задержанных заключены под стражу, еще к двум применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Злоумышленники звонили жертвам, представляясь работниками коммерческих банков. Они сообщали потерпевшим о подозрительных сделках на их счетах, требуя незамедлительно назвать номер карты, PIN-код и другую информацию, якобы для того, чтобы аннулировать транзакцию. Получив доступ к счету жертвы, мошенники похищали имеющиеся там средства, а затем их легализовали.

У членов латвийской группы были четко распределены роли — один занимался организацией, другой — искал, какие банковские счета использовать для совершения преступления, а еще один занимался снятием наличных.

За 2021 год по факту телефонного мошенничества в Латвии начато не менее 790 уголовных процессов. Из-за действий злоумышленников жители потеряли свыше 6 млн евро.