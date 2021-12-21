Цхинвал, 21 декабря, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Автомобиль с пятью российскими военными попал под снежную лавину в районе Рокского туннеля в южной Осетии, сообщает 21 декабря Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

Wpapers.ru Снежная лавина

Сход снежной лавины произошёл на югоосетинской части Транскавказской автомагистрали.

По некоторым данным, трое военных уже извлечены из-под снежной массы, ещё двоих ищут спасатели.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся спасённые военнослужащие.

Информация уточняется.