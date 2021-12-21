Киев, , 19:44 — REGNUM Украинская сторона готова провести диалог с Москвой — в любом формате, сообщил 21 декабря журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Он готов даже к разговору тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Зеленский «Мы этого не боимся, готовы в любом формате — как с любыми партнёрами. Готовы и на прямой диалог тет-а-тет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский периодически выражает надежду на то, что его встреча с Путиным состоится.

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Также украинские власти сетуют, что никак не происходит встречи «нормандской четвёрки», что Россия якобы угрожающе ведёт себя на границах, и, ссылаясь на своих западных «защитников», обещают антироссийские санкциии.

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