Ярославль, , 19:45 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился с представителями политических фракций думы региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Евраев на встрече с депутатами Http://www.yarduma.ru

Глава области поблагодарил депутатов за работу над бюджетом и указал, что ведёт переговоры с правительством России по вопросам поддержки здравоохранения, транспортной, строительной и культурной сфер области.

«По этому направлению есть определенные результаты. Это, в том числе, и большая программа по благоустройству дворов, о которой мы уже объявили. Есть и другие темы, не буду сейчас забегать вперед. Одно хочу сказать, задач и работы будет много. И тем для общения тоже» , — сказал Михаил Евраев на встрече с депутатами 21 декабря.

Депутаты «Единой России» обсудили с Евраевым взаимодействие по реализации народной программы партии, в ходе формирования которой в 2021 году было собрано около 6 тысяч обращений и предложений жителей области.

Представители КПРФ подняли тему транспортной реформы в городе Ярославле и проблемные вопросы с теплоснабжением в Рыбинске. Эсеры спросили врио о принципах формирования новой команды правительства региона и выразили надежду, что большую часть мест в ней займут местные кадры. Представители фракции ЛДПР задали вопросы по выделению жилья для детей-сирот, инвестированию в сельское хозяйство региона.

«На все вопросы, которые мы подняли, мы получили ответы. Мы увидели готовность решать вопросы и взаимодействовать в дальнейшем, — прокомментировала итоги встречи депутат от фракции КПРФ Елена Кузнецова. — Михаил Яковлевич внимательно выслушивал, комментировал наши вопросы и сразу же находился ответ. Видно, что человек погружен в региональную повестку, что есть желание встречаться с нами в дальнейшем и решать вопросы».

«Люди в Ярославской области ждут перемен, обновления, и хотят, чтобы были местные. Я надеюсь, что местные кадры тоже будут включены в команду, — сказал председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин. — По Михаилу Яковлевичу видно, что он умеет общаться и заинтересован в том, чтобы работать на благо Ярославской области».

По итогам встречи депутаты отметили, что МихаилЕвраев «готов слушать и слышать» и выразили надежду, что диалог между законодательным органом и правительством региона будет продолжен.

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