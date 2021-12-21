Ярославль, 21 декабря 2021, 19:45 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился с представителями политических фракций думы региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Глава области поблагодарил депутатов за работу над бюджетом и указал, что ведёт переговоры с правительством России по вопросам поддержки здравоохранения, транспортной, строительной и культурной сфер области.
Депутаты «Единой России» обсудили с Евраевым взаимодействие по реализации народной программы партии, в ходе формирования которой в 2021 году было собрано около 6 тысяч обращений и предложений жителей области.
Представители КПРФ подняли тему транспортной реформы в городе Ярославле и проблемные вопросы с теплоснабжением в Рыбинске. Эсеры спросили врио о принципах формирования новой команды правительства региона и выразили надежду, что большую часть мест в ней займут местные кадры. Представители фракции ЛДПР задали вопросы по выделению жилья для детей-сирот, инвестированию в сельское хозяйство региона.
По итогам встречи депутаты отметили, что МихаилЕвраев «готов слушать и слышать» и выразили надежду, что диалог между законодательным органом и правительством региона будет продолжен.
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