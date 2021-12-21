Таллин, 21 декабря, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Во вторник 21 декабря, Еврокомиссия утвердила правила, предусматривающие, что цифровой сертификат о вакцинации от Covid-19 будет действителен 270 дней (9 месяцев). Об этом сообщило представительство Еврокомиссии в Латвии.

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Отмечается, что вводимое требование должно как можно скорее принято и адаптировано властями Латвии так, чтобы обладатели ковид-сертификатов могли свободно путешествовать по всей территории Евросоюза. Предусмотрено, что новый порядок вступит в силу 1 февраля 2022 года.

Срок в 9 месяцев будет отсчитываться от последней полученной дозы. Для препарата Janssen — после первой, она же — и единственная. Если человек переболел коронавирусом и затем получил одну прививку (что считается достаточным для иммунизации), его сертификат тоже будет годен 270 дней, начиная со дня прививки.

Длительность годности сертификата установлена на основании рекомендаций, представленных Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Они гласят, что через шесть месяцев после завершения первичного курса вакцинации от Covid-19 человеку следует получить поддерживающую (бустерную) дозу вакцины. К этому сроку добавлено еще три месяца, чтобы страны ЕС уж точно могли гарантировать бустерные вакцины всему населению.