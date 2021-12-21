Москва, , 19:30 — REGNUM 21 декабря пресс-служба московского «Спартака» объявила о назначении итальянского специалиста Луки Каттани на должность спортивного директора. Ранее итальянец работал скаутом во французском «Пари Сен-Жермене».

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О назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды было объявлено 17 декабря после того, как «красно-белые» отправили в отставку португальского специалиста Руя Виторию.

После восемнадцати туров московский клуб, одержав лишь шесть побед и набрав 23 очка, занимает девятую строчку в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В матче 19-го тура, который пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», «Спартак» примет ЦСКА.