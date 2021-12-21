Москва, 21 декабря 2021, 19:26 — REGNUM Не было драки в МГУ, заявил отец девятилетней студентки факультета психологии Алисы Тепляковой 21 декабря в интервью «Известиям».
Комментируя сообщения в СМИ о том, что он устроил в вузе драку, пока дочь была на экзамене, Евгений Тепляков сказал:
Он пояснил, что обратился в полицию из-за незаконного удержания преподавателями и лишения свободы его дочери «на протяжении полутора часов».
По словам отца девочки, экзамен принимался с нарушениями и его дата была назначена без уведомления родителей. К тому же мужчина недоволен, что не было обозначено критериев готовности к экзамену: Алиса приготовилась отвечать устно, тогда как в аудитории выяснилось, что такая форма не годится, её отказались слушать.
Напомним, Алиса Теплякова поступила в МГУ в возрасте восьми лет на факультет психологии. Отец сопровождает её. Сегодня, 21 декабря, в СМИ появилась информация, что в вузе произошла драка: Тепляков напал на заведующего кафедрой.
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