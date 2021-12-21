Москва, , 19:26 — REGNUM Не было драки в МГУ, заявил отец девятилетней студентки факультета психологии Алисы Тепляковой 21 декабря в интервью «Известиям».

Стенд факультета психологии МГУ Василий Иванов © ИА REGNUM

Комментируя сообщения в СМИ о том, что он устроил в вузе драку, пока дочь была на экзамене, Евгений Тепляков сказал:

«Какая потасовка, какая драка? О чём Вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребёнка».

Он пояснил, что обратился в полицию из-за незаконного удержания преподавателями и лишения свободы его дочери «на протяжении полутора часов».

Евгений Тепляков «Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребёнка. Был вызван наряд полиции».

По словам отца девочки, экзамен принимался с нарушениями и его дата была назначена без уведомления родителей. К тому же мужчина недоволен, что не было обозначено критериев готовности к экзамену: Алиса приготовилась отвечать устно, тогда как в аудитории выяснилось, что такая форма не годится, её отказались слушать.

Евгений Тепляков «Ей дают 20 минут на подготовку письменного ответа. Экзамены в МГУ по этому предмету сдаются исключительно устно».

Напомним, Алиса Теплякова поступила в МГУ в возрасте восьми лет на факультет психологии. Отец сопровождает её. Сегодня, 21 декабря, в СМИ появилась информация, что в вузе произошла драка: Тепляков напал на заведующего кафедрой.

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