Москва, , 19:26 — REGNUM Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва жестоко избили в Москве. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. 2010 David W. Carmichael

Соловьёва госпитализировали после того, как его избили трое неизвестных. Спортсмен заступился за свою возлюбленную, кёрлингистку Анну Сидорову.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Соловьёв является победителем Олимпийских игр в Сочи (2014 год) в командных соревнованиях, а также серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчане (2018 год). В 2021 году в паре с телеведущей Ксенией Бородиной участвовал в шоу «Ледниковый период».

Читайте ранее в этом сюжете: ISU окончательно решил отменить финал Гран-при по фигурному катанию